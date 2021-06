Há dois jogadores portugueses no plantel ideal da edição da Liga dos Campeões

O defesa central do Manchester City e o médio do Porto foram duas das escolhas feitas pelos 11 observadores técnicos.



Rúben Dias fez 11 jogos nesta edição da Liga dos Campeões.



Sérgio Oliveira participou em 8 encontros onde marcou 5 golos.



Pelo segundo ano consecutivo, Cristiano Ronaldo ficou fora do plantel ideal da Liga dos Campeões.