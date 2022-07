Handball Cup colocou Paredes no mapa diz autarca

Uma Competição que conta com a participação de cinco países. Estão em Paredes milhares de atletas, 3.700.



Há 320 equipas e realizam-se no total 600 jogos. O Presidente da Autarquia Alexandre Almeida fez no Bom Dia Portugal um balanço positivo da iniciativa.