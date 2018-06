Partilhar o artigo Holdimo pede intervenção judicial urgente para destituir Comissão Executiva da SAD do Sporting Imprimir o artigo Holdimo pede intervenção judicial urgente para destituir Comissão Executiva da SAD do Sporting Enviar por email o artigo Holdimo pede intervenção judicial urgente para destituir Comissão Executiva da SAD do Sporting Aumentar a fonte do artigo Holdimo pede intervenção judicial urgente para destituir Comissão Executiva da SAD do Sporting Diminuir a fonte do artigo Holdimo pede intervenção judicial urgente para destituir Comissão Executiva da SAD do Sporting Ouvir o artigo Holdimo pede intervenção judicial urgente para destituir Comissão Executiva da SAD do Sporting