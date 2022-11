Hóquei em patins. Selecionador Nacional quer equilíbrio na final

A seleção portuguesa de hóquei em patins discute, este domingo, a final do mundial, frente à Argentina. O selecionador nacional Renato Garrido quer equilíbrio no encontro e conta com o desempenho daqueles que diz ser alguns dos melhores jogadores do mundo de hóquei em patins.