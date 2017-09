A Seleção Nacional entra este domingo em campo para defrontar a Hungria, em Budapeste, em jogo a contar para a qualificação para o Mundial 2018, a ser disputado na Rússia. Uma partida de alto risco para a equipa portuguesa que não pode perder pontos nos últimos três jogos que ainda tem por disputar. A Suíça continua no primeiro lugar do Grupo B, e a equipa de Fernando Santos não se pode distrair se quer garantir o apuramento para o Mundial de forma direta. Um jogo fulcral para Portugal que entra em campo a partir das 19h45. A partida tem transmissão em direto no canal 1 da RTP e pode seguir todas as incidências no site da RTP, numa parceria com o site de desporto Zerozero.pt.