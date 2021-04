I Liga ao minuto. Rio Ave FC - Gil Vicente FC

O Gil Vicente somou sábado o terceiro triunfo consecutivo na I Liga de futebol ao vencer na visita ao Rio Ave, por 2-0, na 25.ª jornada, e subiu provisoriamente ao nono lugar, por troca com os vila-condenses. Talocha, aos 76 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e o brasileiro Samuel Lino, aos 90+6, marcaram os golos do triunfo da formação de Barcelos, que depois do castigo máximo jogou em superioridade numérica, devido à expulsão do também `canarinho` Filipe Augusto. O Gil Vicente, que somou a terceira vitória consecutiva na competição, subiu provisoriamente ao nono lugar, com 28 pontos, mais um do que o Rio Ave, 10.º, que não perdia há três jogos.