I Liga. Arouca - Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira regressou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol e subiu ao nono lugar, ao vencer por 1-0 na visita ao Arouca, em jogo da 26.ª jornada da competição.

O experiente internacional argentino Nicolás Gaitán, de 34 anos, antigo jogador do Benfica, assinou o único golo da partida, aos 33 minutos, e estreou-se a marcar pelos pacenses, que na ronda anterior tinham perdido com o FC Porto.



Com este triunfo, o Paços de Ferreira subiu ao nono lugar, com 30 pontos, os mesmos do Santa Clara (10.º), enquanto o Arouca averbou o segundo desaire seguido e mantém-se no 15.º posto, com 22 pontos, um acima do Tondela (16.º), que está em posição de ‘play-off’ de manutenção.