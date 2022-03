I Liga. Belenenses SAD - Boavista

O Belenenses SAD, 18.º e último classificado na I Liga portuguesa de futebol, com 16 pontos, recebe no sábado o Boavista, 13.º, com 26, a partir das 20:30, em jogo da 26.ª jornada, que contará com a arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.

O treinador Franclim Carvalho admitiu que o reencontro com Petit, com quem trabalhou no Belenenses SAD e agora orienta o Boavista, adversário na 26.ª jornada da I Liga de futebol, será “um jogo especial”.



O ex-futebolista e internacional português iniciou a presente temporada ao serviço dos ‘azuis’, no qual se encontrava desde metade da temporada 2019/20, mas abandonou ao fim de oito jornadas, sendo substituído por Filipe Cândido, que, entretanto, deu lugar a Franclim Carvalho, adjunto de Petit durante a primeira época e meia no clube lisboeta.



“[Desde a saída de Petit] Mudou o sistema e algumas nuances, mudaram os jogadores, mudou muita coisa. As pessoas e o pensamento são diferentes. Não é um reencontro entre Franclim e Petit, mas acredito que seja um jogo especial para ambos”, afirmou o técnico, de 34 anos, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Boavista.



Se os dois treinadores se conhecem mutuamente, Petit tem a vantagem de conhecer todo o plantel do Belenenses SAD, à exceção do avançado senegalês Baraye, recrutado em janeiro, mas Franclim Carvalho remeteu as vantagens ou desvantagens para o fim.







Já o treinador Petit admitiu a necessidade de o Boavista mostrar ambição competitiva para se estabilizar na luta pela permanência na I Liga de futebol, na véspera do jogo com o lanterna-vermelha Belenenses SAD, da 26.ª jornada.

“Sabemos que é um jogo importante para darmos um salto até aos 29 pontos e estarmos mais perto da primeira metade da classificação. Olhamos sempre para cima, nunca para baixo. É essa a nossa mentalidade e aquilo que tento incutir aos meus atletas no treino, para que cheguem aos jogos e lutem sempre pela vitória. Temos de ser ambiciosos, não só no futebol, mas também na vida”, considerou o técnico, em conferência de imprensa.Com seis pontos de avanço sobre a zona de descida direta, as ‘panteras’ estão a sete do sexto lugar, o último que poderá dar acesso às provas europeias de 2022/23, numa fase em que seguem invictos há cinco partidas e almejam um segundo triunfo seguido fora.