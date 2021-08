I Liga. Belenenses SAD - Moreirense FC

Belenenses SAD, 18.º e último, sem pontos, e Moreirense, 15.º, com um ponto, jogam esta sexta-feira, às 19h00, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, para a quarta ronda da I Liga de futebol, com arbitragem de Fábio Melo, da associação do Porto.

O treinador Petit assegurou na conferencia de imprensa de anticipação ao jogo frente ao Moreirense que o Belenenses SAD receberá mais reforços, depois das chegadas de Carraça e Rafael Camacho, que estão prontos para defrontar o Moreirense, na quarta jornada da I Liga de futebol.





“Temos confirmados dois jogadores, o Carraça e o [Rafael] Camacho. É natural que possam surgir alguns jogadores na comunicação social. Temos esses alvos identificados e chegarão certamente mais jogadores para reforçar a equipa”, sublinhou o treinador.





Já do lado adversário João Henriques, treinador do Moreirense, desejou diluir a “pequena revolta” dos futebolistas com o primeiro triunfo na I Liga frente ao Belenenses SAD, no jogo de abertura da quarta jornada.



“Todos os períodos são ótimos para ganhar pontos e péssimos para não os conquistar. Temos confiança de que vamos vencer. Ainda não tivemos esse sabor, que até já esteve tão perto de nós. Sentimos essa pequena revolta de que estamos a fazer quase tudo tão bem, mas depois não somos premiados”, frisou o técnico, em conferência de imprensa.