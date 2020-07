I Liga. Benfica-Boavista

O Benfica, que terá comprometido na última jornada a possibilidade de revalidar o título, recebe esta noite o Boavista, em jogo da 30.ª jornada da I Liga de futebol. Os 'encarnados', que, entretanto, serão orientados pelo adjunto Nélson Veríssimo depois da saída do técnico Bruno Lage, apenas venceram um jogo após a retoma do futebol, tendo somado dois empates e duas derrotas e ficado a seis pontos do comandante FC Porto, quando faltam agora apenas cinco jornadas para o fecho da prova. Numa altura em que o terceiro classificado, o Sporting, tem aproveitado os deslizes contrários para encurtar a distância - está a nove pontos -, o Benfica tenta inverter outro registo negativo, uma vez que também ainda não venceu no estádio da Luz desde que o futebol regressou. Do outro lado, o Boavista surge com a sua situação no campeonato praticamente resolvida, é nono com 38 pontos, mais 11 do que o Portimonense, a primeira equipa abaixo da linha de despromoção.