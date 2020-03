I Liga. Benfica espera jogo complicado e Moreirense garante que não irá à Luz jogar à defesa

O Benfica vai defender, esta segunda-feira, a liderança do campeonato num jogo com o Moreirense. Bruno Lage revelou que Seferovic não vai ser opção no ataque, Ferro está disponível para jogar e Samaris é importante na equipa. Já o treinador adversário garante que vai à Luz para pontuar.