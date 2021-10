I Liga. Boavista empata a zero com Belenenses SAD

O Boavista empatou a zero com o Belenenses SAD. Foi no jogo de encerramento da jornada nove do campeonato nacional de futebol. O treinador da Belenenses SAD, Filipe Cândido considera o empate positivo. Do lado do Boavista, o técnico João Pedro Sousa destaca a atitude dos jogadores e a posição que a equipa ocupa no campeonato, apesar das limitações.