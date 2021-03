I Liga. Boavista FC - FC Famalicão

O Boavista, 18.º e último colocado, com 18 pontos, recebe o Famalicão, 16.º e antepenúltimo, com 19, no sábado, às 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto, num encontro da 22.ª jornada, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.

O treinador Jesualdo Ferreira pede medidas para diluir uma “onda de protestos” dos clubes da I Liga de futebol à arbitragem, lamentando ter havido “diferenças claras” de critérios na derrota do Boavista em Guimarães (1-2).



“Precisei de ver o jogo para reforçar o que disse no final, sem colocar em causa o triunfo do Vitória. Toda a gente tem protestos a fazer e chega a uma altura em que é necessário que os responsáveis tomem medidas, de forma a garantir que o campeonato vá até ao fim, respeitando a verdade desportiva”, vincou o técnico, em conferência de imprensa.





Jesualdo Ferreira fez questão de “levantar essa dúvida” uma semana depois das críticas dirigidas à equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo, ao considerar que o juiz leiriense “não teve um comportamento correto na condução do jogo” da 21.ª jornada.





Comentários do técnico do Boavista na véspera da receção ao Famalicão, oponente direto na luta pela permanência, que “tem jogadores de muita qualidade”, reflete “estruturalmente as ideias de Silas” e “virá discutir o jogo” com um Boavista “perfeitamente dirigido num só sentido”.







Já o treinador do Famalicão, Jorge Silas, admite estar à espera de um jogo "difícil e aberto", frente ao Boavista, na 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Jorge Silas não considera os ‘axadrezados' um rival direto, apesar de estarem muito próximos no fundo da tabela classificativa, e salientou as qualidades do adversário.



"Não encaro um jogo contra um adversário direto. É um jogo como outro qualquer, para mim valem todos três pontos e é um jogo que queremos ganhar, contra uma equipa boa, que joga em sua casa. Não acho que seja um rival direto porque estamos todos muito perto uns dos outros e, com uma vitória, para a semana já passamos a ter outros rivais diretos por outros objetivos", disse o técnico, em conferência de antevisão.



Silas não acredita que este jogo seja mais importante do que os outros e realçou a vontade de conquistar a vitória no Bessa, apesar de defrontar uma equipa "com muita qualidade" e que é orientada por um dos "melhores treinadores portugueses".