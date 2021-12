I Liga em Direto. Belenenses SAD - Estoril

A equipa do Belenenses SAD recebe o Estoril Praia este domingo, às 15:30, no Estádio Nacional, em Oeiras, com o encontro a realizar-se nessa data, após reuniões encetadas entre os dois clubes, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e o pneumologista Filipe Froes.

O Belenenses SAD não apresentou resultados positivos nos testes PCR ao vírus SARS-CoV-2 realizados na quinta-feira, confirmou hoje à agência Lusa fonte oficial do conjunto da I Liga portuguesa de futebol.



Os ‘azuis’ tinham 19 casos com a nova variante Ómicron, sendo que os infetados tiveram de cumprir 10 dias de isolamento, após os quais saíram automaticamente. Os primeiros 14 elementos puderam regressar na quinta-feira ao Estádio Nacional, onde foi efetuada a primeira sessão de treino coletivo, após a deteção do surto no plantel.



Os restantes elementos, entre os quais se encontram 29 jogadores, cumprem apenas hoje o último dia do isolamento profilático de 14 dias decretado pelas autoridades de saúde, podendo regressar aos treinos no sábado, na véspera do encontro de domingo.



Os ‘azuis’ manifestam ainda alguma preocupação com o estado físico e, sobretudo, cardíaco dos futebolistas, e irão efetuar eletrocardiogramas ainda antes da partida, para despistar qualquer problema de saúde causado pela doença covid-19.



O Belenenses SAD é 18.º e último na I Liga de futebol, com oito pontos, mas menos um encontro, enquanto o Estoril Praia ocupa a quinta posição da tabela, com 21. O árbitro do jogo, no Estádio Nacional, às 15:30, será Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.