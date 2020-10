I Liga em direto. Belenenses SAD - SC Farense

O Belenenses SAD, 15.º classificado, com cinco pontos, recebe este sábado o Farense, no 18.º e último lugar, com apenas um ponto, em jogo a disputar no Estádio Nacional, em Oeiras, sob a arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.

O treinador do Belenenses SAD, Petit, afirmou hoje que a equipa está a trabalhar dinâmicas ofensivas diferentes, para terminar a série de três jogos consecutivos sem marcar diante do Farense, na sexta jornada da I Liga de futebol.







Já o treinador do Farense, último classificado da I Liga de futebol, prometeu hoje uma equipa mais madura e calculista na deslocação de sábado ao terreno do Belenenses SAD, para tentar conquistar a primeira vitória na prova.