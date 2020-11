I Liga em direto. Boavista FC - Belenenses SAD

Belenenses SAD, 13.º classificado, com sete pontos, visita no domingo o Boavista, no 15.º posto, com seis, em jogo da oitava jornada da I Liga, que se realiza no Estádio do Bessa, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.

O Belenenses SAD não vai fugir à sua identidade na oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, diante do Boavista, um “adversário difícil, num estádio tradicionalmente complicado”, afirmou hoje o treinador Petit.



“O Belenenses SAD é igual a si próprio, dentro da nossa identidade, ideias e dinâmicas. É um adversário difícil, num estádio tradicionalmente complicado, mas não vamos fugir à nossa identidade”, garantiu o técnico dos ‘azuis’, em videoconferência de imprensa.



Petit afirmou estar à espera de “um Boavista intenso, agressivo e a querer, nos primeiros minutos, impor o seu ritmo”, com um plantel que mudou muito desde a temporada passada e que tem apresentado resultados irregulares no início da época.