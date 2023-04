I Liga em direto. Boavista - Rio Ave

O Boavista, 12.º, com 34 pontos, recebe, pelas 18:00 de sábado, no Estádio do Bessa Século XXI, o Rio Ave, 11.º, com 35 pontos, em encontro que terá arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador do Boavista, Petit, afirmou que espera “um jogo difícil” frente ao Rio Ave, da 29.ª jornada da I liga de futebol, mas o objetivo passa por “rentabilizar o bom momento” e “conquistar os três pontos”.



“Estamos num bom momento e queremos dar continuidade, valorizando os nossos jogadores e o espetáculo”, disse Petit, que recordou o amargo de boca no empate 1-1 com o Vizela, na última jornada, numa desatenção que “custou dois pontos”.



“Temos que pegar em tudo o que fizemos de bem com o Vizela, em que demonstrámos qualidade, personalidade e fizemos um jogo bem conseguido, e trabalhar sobre isso. Pena termos sofrido o golo. Mas isso já faz parte do passado”, adiantou.





Petit quer “dar uma boa resposta” e “conseguir os três pontos frente ao Rio Ave”, numa missão para a qual conta com “o apoio incondicional dos adeptos” ‘axadrezados’, e poder assim também ‘vingar’ a derrota por 1-0 na primeira volta, em Vila do Conde.





Já o treinador Luís Freire assegurou que o Rio Ave estará motivado para a deslocação ao terreno do Boavista, apesar de já ter atingido os 35 pontos na I Liga de futebol, objetivo principal da temporada.



"Amanhã (sábado) não irão ver um Rio Ave desmotivado. Isso é ponto assente. Estamos muito motivados, empenhados, queremos mesmo mais pontos, fazer melhor, sempre a olhar para cima e ultrapassar o próximo adversário que está a um ponto [Desportivo de Chaves] e por aí fora. [...] Enquanto houver três pontos para disputar, podem ter a certeza que o Rio Ave estará extremamente motivado", assegurou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão à partida da 29.ª jornada.



O técnico do Rio Ave, que garantiu o regresso do conjunto de Vila do Conde ao principal escalão na temporada transata, não escondeu a satisfação pela atual situação do clube, com a manutenção praticamente assegurada, comparando-a à alegria de uma "subida de divisão".