I Liga em Direto. Boavista - Tondela

O encontro entre o Boavista, 11.º classificado, com 16 pontos, e o Tondela, 13.º, com menos um ponto, a contar para a 17.ª jornada, disputa-se pelas 20h30 de sábado, no Estádio do Bessa, no Porto, com arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

O treinador do Boavista afirmou na conferência de imprensa de antecipação ao encontro que quer vencer no sábado o Tondela, para a 17.ª jornada da I Liga de futebol, para “iniciar bem o ano” e assinalar da melhor maneira o jogo 200 da sua carreira.



Na antevisão desse jogo, Petit destacou que o Tondela é “uma equipa que ganha ou perde (não tem empates), está num ciclo negativo, com apenas uma vitória no último jogo em casa, com o Moreirense".



Apesar disso, o técnico considera que o próximo adversário 'axadrezado' tem qualidade e, tendo o seu plantel completo, cria dificuldades aos seus adversários.





Petit referiu ainda que o Tondela “joga muito bem em posse, tem jogadores rápidos na frente e boas dinâmicas” e acrescentou haver algum desconhecimento sobre o adversário, que “tem jogadores com covid e outros lesionados”.





Já o treinador do Tondela refere que a sua equipa está consciente da realidade e com atitude “positiva”, apesar de o Boavista ter “muitos argumentos” para vencer o jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol.



“Acima de tudo temos de ser positivos e ser conscientes de que em todos os jogos, se estivermos com níveis de concentração, intensidade e determinação como no último jogo, vamos ter sempre possibilidades”, disse o técnico espanhol Pako Ayestarán.



Na conferência de imprensa de antevisão do jogo no Estádio do Bessa, no sábado, pelas 20:30, o técnico espanhol realçou que “o mais importante é enfrentar a realidade com positividade e a acreditar, porque isso é o fundamental”.



Pako Ayestarán insistiu na atitude dos jogadores, independentemente dos resultados, admitindo que “a vitória transmite muito mais energia e muito mais positivismo”, a propósito do último jogo, na receção ao Moreirense, em que os ‘beirões’ venceram por 2-1.