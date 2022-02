I Liga em Direto. Braga - Paços de Ferreira

Sporting de Braga, quarto classificado, com 38 pontos, e Paços de Ferreira, 12.º, com 21, defrontam-se a partir das 15:30 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Gustavo Correia, da associação do Porto.

Carlos Carvalhal mostra vontade de o Sporting de Braga vencer o Paços de Ferreira, este sábado, na 22.ª jornada da Liga de futebol, e frisa a importância de os treinadores "terem tempo para fazerem o seu trabalho".



O presidente ‘arsenalista’, António Salvador, disse, em entrevista televisiva esta semana, estar dececionado pelo número de pontos alcançados pelo Sporting de Braga e Carlos Carvalhal concordou, trazendo à baila os treinadores e presidentes de FC Porto, Sporting e Benfica.



“Se perguntarem ao Sérgio Conceição ou ao Pinto da Costa, ao Rúben Amorim ou ao Frederico Varandas, ao Nélson Veríssimo ou ao Rui Costa, todos eles vão dizer que esperavam ter mais pontos e são as equipas que estão no topo. Todos nós esperávamos ter mais pontos”, disse.





Carlos Carvalhal termina contrato no final da presente temporada e, questionado sobre uma eventual continuidade, disse que é uma questão que “não se coloca” neste momento e que terá que ser feito um “rescaldo” no final da época.





Já o Paços de Ferreira vai apresentar-se em Braga com alterações no ataque, mas “dentro do expectável”, revelou o técnico César Peixoto, na antevisão ao jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol.



“Se fosse um treinador mais velho era capaz de esconder a estratégia, mas vou mexer na frente. A equipa, no entanto, vai apresentar-se dentro do expectável. O nosso pensamento é tentar ter bola, ser uma equipa mais ofensiva e é para isso que vamos trabalhar. Já pratica um bom futebol”, disse César Peixoto, já de boné na cabeça, entregue pela mascote ao técnico no início da conferência.



"A César o que passa doravante a ser de César", com o técnico a aproveitar a deixa para, (ainda) metaforicamente, tirar o chapéu ao Sporting de Braga. O técnico desvalorizou a ausência de Galeno, transferido para o FC Porto, destacando a qualidade das soluções do plantel ‘arsenalista’, uma equipa que “vale pelo seu todo”.



O técnico pacense sublinhou: “O Galeno era importante, mas a equipa tem muitos para o substituir e continuar a ter qualidade. Tem jogado o Moura naquela posição, mas depois tem o Ricardo Horta, o Medeiros, o Vitinha num grande momento, o Al Musrati, que dispensa apresentações. Não altera nada. O que importa é o padrão, as dinâmicas, a estrutura, enquadrando os aspetos coletivos.”



Para César Peixoto, a equipa terá de “aproveitar os espaços” que possa explorar e ser mais feliz na finalização, com a ajuda dos reforços.