I Liga em direto. Casa Pia - Famalicão

O Casa Pia, oitavo classificado da I Liga de futebol, com 19 pontos, recebe o Famalicão, oitavo, com os mesmos pontos, hoje, pelas 15:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, em jogo da 17.ª ronda, com arbitragem de Fábio Melo, da associação do Porto.

O treinador do Casa Pia, Pedro Moreira, afirmou que pretende alterar a tendência de ser “mais capaz fora de casa” nos dois jogos caseiros consecutivos na 17.ª e 18.ª jornadas da I Liga portuguesa de futebol.



“O que tentamos passar é uma estrutura que nos levasse a ser equilibrados em todos os momentos. É uma realidade que apontamos que, em termos de pontos, somos uma equipa mais capaz fora de casa. O que eu pretendo é que, nas próximas duas partidas, esta tendência se possa alterar”, expressou, em conferência de imprensa de antevisão.



A turma lisboeta recebe o Famalicão na 17.ª ronda, que assinala o término da primeira volta, e o Farense na 18.ª, de início da segunda metade do campeonato, numa fase em que soma 14 pontos fora de portas e apenas cinco no Estádio Municipal de Rio Maior.





“[O Famalicão] É uma equipa com uma qualidade interessante, pela forma organizada com que o João Pedro Sousa os põe. Tem imensos jogadores jovens com uma ambição em se revelarem e podemos aproveitar algumas situações associadas a isso. Nos seus últimos jogos, os resultados não foram ótimos, mas também não foram maus de todo e mostraram sempre uma equipa confiante e com competências ofensivas”, analisou.







Já o treinador do Famalicão admitiu que, apesar da necessidade de regressar às vitórias, após seis jogos sem vencer, não vai abdicar da atual ideia frente ao Casa Pia, na 17.ª jornada da I Liga de futebol.



João Pedro Sousa lembrou que foi com esta forma de pensar e jogar que o Famalicão conseguiu fazer um bom arranque esta época e alcançar bons resultados em épocas anteriores.



“Recuso-me a abdicar de uma ideia de jogo, seja ela de que forma for, a pensar no resultado. Eu fiz duas promessas aos adeptos e ao clube. A primeira foi quando entrei, quando disse que o Famalicão comigo ia lutar de uma forma muito séria pela vitória em todos os jogos e que ia apresentar um futebol atrativo para as pessoas. Isso é inquestionável. No ano passado fiz a segunda. Quando cheguei, as pessoas estavam assustadas, olhavam para a classificação e não percebiam como estávamos naquela posição. No passado se tive sucesso, não vou abdicar”, referiu o técnico.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Casa Pia, o treinador recordou dois aspetos que se comprometeu no início da época, mas que não estão a correr da mesma forma.









RTP c/Lusa