I Liga em direto. CD Nacional - SC Farense

O Nacional, nono classificado com 21 pontos, recebe este sábado o Farense, 18.º e último com 13 (menos um jogo), às 15.30, no Estádio da Madeira, em encontro que será arbitrado pelo portuense Rui Costa.

O técnico do Nacional diz querer uma "equipa com a máxima ambição e superação", na receção ao Farense, na 19.ª jornada da I Liga de futebol, para conseguir os três pontos, sabendo que "será um jogo muito complicado".



O Nacional vem de uma sequência positiva de resultados, que começou com um empate na Luz com o Benfica (1-1), a que se seguiu uma vitória na receção ao Famalicão (2-1), empate (0-0) na deslocação ao terreno do Rio Ave e vitória na última jornada (1-0), no Estádio do Bessa ante o Boavista.



O técnico do Nacional assumiu que esta sequência de bons resultados deixa "a equipa confiante", embora sem deixar de desejar "melhorar o processo e os índices físicos, emocionais e cognitivos", notando que é "preciso continuar, porque amanhã [sábado] é um jogo muito importante".



Luís Freire deseja uma continuidade nos bons resultados, embora esteja consciente das dificuldades que serão colocadas pelo Farense.







Já o treinador do Farense quer provar, no terreno do Nacional, que pode fazer “mais e melhor”.

Jorge Costa afirma que a sua equipa vai ter de provar que pode fazer "mais e melhor" para fugir ao último lugar da I Liga de futebol."Quando vim para cá, disse, e reafirmo hoje com mais certeza, que nós temos equipa para mais e melhor. Mesmo sabendo que vamos ter um ciclo dificílimo, não nos vamos vergar, não vamos desistir, vamos trabalhar mais e melhor e com a confiança que podemos, em qualquer campo, lutar sempre pelos três pontos", afirmou Jorge Costa, na antevisão da partida da 19.ª jornada da competição, o primeiro de quatro jogos fora nos próximos cinco embates do conjunto de Faro.O técnico, que registou um empate e uma derrota desde que assumiu o banco dos algarvios, está consciente de que o Farense tem de pontuar mais vezes na condição de visitante - soma apenas um ponto fora -, até porque, dos 17 jogos que ainda tem pela frente, 10 serão longe do seu recinto."Temos de fazer ver aos jogadores que temos de jogar igual fora e em casa. Na situação atual, em que jogar fora ou em casa não faz grande diferença, porque infelizmente não há público, não há nada que nos possa fazer perder a confiança", sublinhou.Jorge Costa prometeu "trabalho e dedicação", sustentando que a sua equipa "tem potencial para conquistar muitos pontos fora".