I Liga em direto. CS Maritimo - CD Nacional

O Marítimo e o Nacional procuram hoje regressar aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, no dérbi madeirense da sexta jornada da prova, com o Moreirense, sem treinador, a visitar o Rio Ave.

Ricardo Soares teve um teste positivo ao novo coronavírus e vai falhar o encontro de Vila do Conde, no qual o Moreirense pode subir provisoriamente ao quarto posto.



Os 'cónegos', com apenas uma derrota na I Liga, podem ultrapassar provisoriamente o Sporting de Braga, caso vençam um Rio Ave que somou na última ronda a primeira vitória e está na oitava posição, a dois pontos dos minhotos, que são quintos.



No Funchal, Marítimo e Nacional entram em campo com os mesmos seis pontos do Rio Ave e tentam regressar aos triunfos, sendo que os 'verde rubros' vêm de duas derrotas seguidas, enquanto os 'alvinegros' não vencem há três encontros.



O Nacional não venceu no recinto do rival madeirense nos últimos seis encontros, somando três empates e três derrotas.