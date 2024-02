I Liga em direto. Estoril - Estrela

O Estoril Praia recebe o Estrela da Amadora, este domingo, às 18:00, no Estádio António Coimbra da Mota, em encontro arbitrado por José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador do Estoril Praia definiu o Estrela da Amadora como “um adversário reconhecidamente muito agressivo e competitivo” para o encontro entre as duas equipas, no domingo, da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“Sentimos que estamos preparados para competir, que vamos ter pela frente um adversário muito difícil, que é reconhecidamente um adversário muito agressivo e competitivo. Temos de estar no nosso limite”, avaliou Vasco Seabra, na conferência de imprensa de antevisão à partida de domingo.





Após ter alcançado um empate na deslocação ao terreno do Rio Ave (1-1), no regresso à competição no campeonato, o emblema da Linha de Cascais, 15.º classificado, com 18 pontos, terá pela frente um Estrela da Amadora que está um lugar acima, em 14.º, com os mesmos pontos, num embate regional entre duas equipas separadas por apenas 22 quilómetros de distância.





O treinador Sérgio Vieira frisou que as seis contratações nos últimos dias do mercado de inverno acrescentam estabilidade e versatilidade ao plantel do Estrela da Amadora, que domingo visita o Estoril Praia na I Liga de futebol.



“Queremos estabilidade e rotinas. Temos versatilidade e a capacidade para interpretar diversos sistemas táticos. É algo estimulado diariamente pelos nossos jogadores e as contratações vêm acrescentar essa versatilidade. Se tivermos de fazer [mudanças no sistema tático], vamos fazê-lo. Ninguém nos pode acusar de não arriscar pelos nossos objetivos e de ficarmos na zona de conforto. Em muitos jogos, tivemos essa ousadia e vamos tentar sempre fazê-lo, de forma responsável”, realçou o técnico dos ‘tricolores’.



Em conferência de imprensa de antevisão à partida da 20.ª jornada do campeonato, o treinador abordou as intensas movimentações do Estrela da Amadora nesta semana, marcada pelas entradas no plantel de Nanu, André Dhominique, Diogo Fonseca, Rúben Lima, Nilton Varela e Tashan Oakley-Boothe, aumentando o plantel para 30 jogadores.





