I Liga em Direto. Estoril Praia - Tondela

O Estoril Praia, sétimo classificado, com 27 pontos, visita o Tondela, 14.º classificado, com 20 pontos, este sábado, a partir das 20h30, no Estádio António Coimbra da Mota, num encontro que será dirigido pelo árbitro Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.

O Estoril Praia na receção este sabado do Tondela vai tentar fazer frente aos maus resultados das últimas jornadas.







A equipa de Bruno Baltazar ainda ‘segura’ o sétimo lugar com base num bom arranque de época, mas já não vence desde a 14.ª jornada, quando bateu, em 12 de dezembro, o Belenenses SAD, recebendo hoje o Tondela.







Já o treinador do Tondela, Pako Ayestarán, admitiu que o objetivo para a deslocação ao Estoril Praia, em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol, é manter a sua “baliza a zero”.

“Temos de tratar de manter a nossa baliza a zero, que é o que nos está a custar. Estamos a encaixar muitos golos, mas também é certo que temos bastantes na baliza contrária. Um dos objetivos é sermos capazes de não encaixar”, admitiu Pako Ayestarán.Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo no Estádio António Coimbra da Mota, no sábado, pelas 20:30, o técnico espanhol disse pretender que os tondelenses sejam também “mais equilibrados” na defesa e no ataque.Sem qualquer derrota nos últimos três encontros fora de casa, o técnico assumiu que os jogos “são todos preparados da mesma maneira”, quer sejam em casa ou fora, variando apenas o tipo de adversário que o Tondela defronta.