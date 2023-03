I Liga em direto. Estoril Praia - Vizela

O Estoril Praia, 15.º classificado, com 22 pontos, recebe o Vizela, 12.º, com 26, este sábado, a partir das 15:30, no Estádio António Coimbra da Mota, num encontro que será arbitrado por Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.

O novo treinador do Estoril Praia, Ricardo Soares, disse pretender ter ao seu redor jogadores e uma equipa técnica “capazes” de dar a volta ao momento negativo que a equipa atravessa na I Liga de futebol.



“O mais importante é nós sermos capazes de pensar sobre o nosso jogar, sobre as ideias que estamos a implementar para darmos boas respostas", afirmou Ricardo Soares, em vídeo divulgado pelo Estoril, de antevisão à partida da 23.ª jornada, com o Vizela, que marcará a estreia do técnico à frente dos estorilistas.



A partida com os vizelenses, agendada para sábado, surge após novo desaire do conjunto da Amoreira, frente ao Sporting (2-0), três dias depois de se ter consumado a saída de Nélson Veríssimo do comando técnico.





"É diferente nós conhecermos o grupo de trabalho da parte de fora do que depois conhecer o grupo estando constantemente a interagir com o mesmo. O que vejo é um grupo de jogadores com muita vontade", elogiou o técnico, ao fim de menos de uma semana de trabalho com o plantel do Estoril Praia.





Já o treinador Tulipa afirmou que o Vizela deve “afinar a finalização” para retomar o caminho dos pontos na visita de sábado ao reduto do Estoril Praia, em partida da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Convencido de que a série de quatro jogos sem vitórias no campeonato está longe de espelhar a “qualidade” dos seus jogadores, o técnico frisou que o Vizela, 11.ª da tabela, com 26 pontos, tem de materializar as ocasiões em golos para “rapidamente assegurar a permanência”, a começar pelo duelo frente aos ‘canarinhos’, que ocupam o 15.º posto, com 22 pontos.



“Os resultados não têm mostrado a qualidade da equipa, mas temos de estar em alerta, ser uma equipa forte e adulta e afinar a finalização. Temos tido muitas oportunidades de golo. Se afinarmos isso, podemos fazer pontos em qualquer lado”.



Apesar da classificação, Tulipa descreveu o Estoril Praia como uma “equipa com qualidade”, com “muitos jogadores provenientes da formação dos ‘grandes’”, esperando um adversário “enérgico”, sobretudo a nível defensivo, sob a tutela do novo treinador, Ricardo Soares, oficializado na terça-feira.