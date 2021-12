I Liga em Direto. Famalicão - Benfica

O Benfica visita o Famalicão, equipa que vem de duas derrotas consecutivas no campeonato, num encontro da I Liga portuguesa de futebol com início marcado para as 18:00, no Estádio Municipal de Famalicão, arbitrado por Hugo Miguel (AF Lisboa).

O treinador do SL Benfica, Jorge Jesus, fala do Famalicão como um adversário que “tem uma qualidade de jogo que não condiz com a classificação que ocupa”, o 14.º lugar, e assumiu que o Benfica vai “passar por momentos difíceis”, mas reiterou a confiança na conquista dos três pontos.



“Vai ser um jogo bem disputado. O Benfica quer continuar a ganhar, trabalhámos dentro do possível para preparar este jogo da melhor maneira e vamos muito confiantes para o jogo, com a intenção de que temos de trazer de lá os três pontos”, assinalou.



O encontro marca o regresso da equipa orientada por Jorge Jesus a jogos do campeonato, após o desaire no dérbi com o Sporting, (3-1), a que se seguiu a vitoria sobre o Dínamo Kiev (2-0) que valeu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.