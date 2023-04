I Liga em direto. Famalicão - CS Marítimo

O Famalicão, na sétima posição, com 39 pontos, recebe este sábado, às 15:30, o Marítimo, em 16.º lugar, com 22, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

O treinador do Famalicão afirmou que espera dificuldades para vencer o Marítimo, na 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, tal como aconteceu na ronda anterior frente ao Vitória de Guimarães.



João Pedro Sousa desvalorizou, em conferência de imprensa de antevisão da partida, a posição ocupada pelos insulares (em 16.º, com 22 pontos), e salientou a qualidade do Marítimo e das dificuldades que pode levar para Famalicão.



“Vamos encontrar várias dificuldades perante uma equipa com valores individuais, com muito valor coletivo. Muito bem trabalhada pelo seu treinador e percebe-se que a equipa vem em evolução. Claramente que os resultados negativos que tiveram não foram coincidentes com o que o Marítimo foi apresentando nos seus jogos”, afirmou.





O técnico referiu que o adversário poderia ter mais pontos na classificação e salientou ainda a pequena diferença do adversário para os rivais na tabela classificativa.





Já para o treinador do Marítimo, José Gomes, disse acreditar que a visita a Famalicão “é o jogo” que poderá colocar os madeirenses fora dos lugares de despromoção da I Liga de futebol, pela primeira vez nesta época.



“Este é o jogo. O descanso é para quando as coisas estiverem resolvidas, quando acabar. Até acabar não se perspetiva que seja com muita antecedência relativamente ao final da época”, destacou o treinador ‘verde rubro’, na antevisão ao encontro da 29.ª jornada da I Liga.



O técnico admite que este jogo poderá catapultar o Marítimo para lugares acima da ‘linha de água’, considerando a deslocação difícil do Estoril Praia, que ocupa o 15.º posto, primeira posição de ‘salvação’, com mais três pontos, que enfrenta o líder Benfica.



Sobre a tarefa difícil dos ‘canarinhos’ na Luz, José Gomes apontou que “no futebol tudo é possível”, sem relativizar também a árdua tarefa de defrontar o Famalicão fora de portas.



O Marítimo apenas contabiliza um empate fora de portas desde que José Gomes sucedeu a João Henriques no cargo, nomeadamente, no jogo de estreia do técnico natural de Matosinhos, em Vila do Conde (1-1).