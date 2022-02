I Liga em Direto. Famalicão - Moreirense

O Famalicão, em 17.º e penúltimo lugar, com 17 pontos, recebe no domingo, às 15:30, o Moreirense, no 15.º posto, com 19, numa partida da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por Tiago Martins, da associação de Lisboa.

O treinador do Famalicão admitiu que deseja que o jogo com o Moreirense, da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, seja, para a equipa famalicense, “uma continuidade do que foi feito em Alvalade”.



Rui Pedro Silva explicou que o jogo com o Sporting tem que ser uma referência para os seus jogadores.



“O jogo em Alvalade tem que ser a nossa referência e só pode sê-lo se reproduzirmos esse mesmo jogo. Se não o conseguirmos, a exibição em Alvalade entra no esquecimento. Temos que ter aquele foco como referência. Notou-se claramente uma equipa em Alvalade e não um individualismo. É esse o nosso objetivo enquanto grupo. Se vamos jogar de peito aberto, podemos ter o receio de sair com uma goleada, mas nunca existiu esse receio. É difícil jogar com um ‘grande’ e dizer que perdemos num penálti e numa bola parada. Isso tem muito a dizer do nosso desempenho no jogo", disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Para o encontro deste domingo, o treinador garantiu que está à espera de dificuldades, numa partida “muito competitiva”.







Já o treinador Ricardo Sá Pinto admitiu hoje ter visto um Moreirense “forte mental e fisicamente” logo a seguir ao regresso às vitórias na I Liga de futebol, na véspera do encontro em Famalicão, da 22.ª jornada.

“Quero que continuem a ser corajosos dentro do campo e responsáveis. Desde que cá chegámos, procuramos ver regularidade, sobretudo em exibições e resultados. Temos uma oportunidade de confirmar o grande jogo que fizemos na última jornada, além de também ganhar mais pontos fora”, afiançou o técnico, em conferência de imprensa.Depois de duas derrotas e um empate, os vimaranenses golearam na receção ao último classificado Belenenses SAD (4-1) e saíram da zona de despromoção direta, esperando em Famalicão um “jogo competitivo, com muitos duelos, mas pouco espaço e chances”.