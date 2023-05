I Liga em direto. FC Arouca - Desportivo de Chaves

O Arouca, sexto classificado da I Liga, com 48 pontos, recebe o Desportivo de Chaves, sétimo, com 46, este sábado, a partir das 15h30, sob arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, afirmou que vê na receção ao Desportivo de Chaves, para a 33.ª ronda da I Liga portuguesa de futebol, uma oportunidade para "dar a volta" ao cenário de três derrotas consecutivas.



O atual momento de forma dos arouquenses, que, além dos desaires frente a Rio Ave (1-0), FC Porto (1-0) e Estoril Praia (2-0), não marcaram qualquer golo nos últimos três jogos, contrasta com a restante temporada dos pupilos de Evangelista, numa altura em que ocupam o sexto lugar no campeonato, apenas a um ponto de garantirem uma vaga na Liga Conferência Europa.





Ainda assim, o técnico relativizou a pior fase de resultados da época, que diz acontecer a "praticamente todas as equipas", e remeteu para a atual situação pontual (48 pontos) para provar que o caminho passa pela continuidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.





já o treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, refere que os transmontanos vão a Arouca à procura dos três pontos, no encontro da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, que prevê “equilibrado”, mas exigente.



Depois de ter ultrapassado o Casa Pia e o Famalicão em duelos do meio da tabela e de ter vencido o Paços de Ferreira, o Desportivo de Chaves, sétimo classificado, com 46 pontos, soma seis jogos consecutivos sem perder e quer continuar a fazer história frente ao Arouca, em sexto, com 46 pontos, no sábado.



Vítor Campelos alertou, porém, que o embate irá exigir “concentração máxima em todos os momentos de jogo” pelas qualidades que reconhece no plantel da equipa da Serra da Freita.