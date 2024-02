I Liga em direto. FC Famalicão - Sporting CP

O Famalicão, em oitavo lugar, com 22 pontos, recebe o Sporting, líder do campeonato, com 49, em partida da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

O treinador do Famalicão admitiu estar preparado para defrontar “a melhor equipa do campeonato”, referindo-se ao Sporting, em partida da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



João Pedro Sousa está consciente das dificuldades, mas garantiu, em conferência de imprensa, que a sua equipa quer contrariar a supremacia do adversário.



“Não é redutor dizer que o jogo vai ser extremamente difícil para nós. Vamos jogar contra a melhor equipa, até ao momento, do campeonato. O desafio e a tarefa são enormes. Temos de ser o melhor Famalicão. Temos de ser muito competitivos, muito competentes. Do outro lado está uma equipa que em todos os momentos do jogo é muito competente”, referiu.





O FC Famalicão é uma das equipas que sofre menos golos no campeonato, mas é também uma das que menos marca. Sobre isso, João Pedro Sousa salientou o trabalho dos jovens jogadores.





Já o treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse que não abdica de qualquer um dos títulos que ainda disputa nesta época, mas reforçou que “o principal é o campeonato” da I Liga de futebol.



Nesse sentido, e após alcançar frente ao Casa Pia a maior goleada (8-0) do clube para o campeonato nos últimos 50 anos, Rúben Amorim lembrou que o “grande objetivo” para a visita ao Famalicão, no sábado, é “ganhar, nem que seja por meio a zero” e, dessa forma, “manter a liderança”.



“O nosso trabalho foi dizer aos jogadores, e eles têm plena noção disso, que tudo o que se passou no último jogo, todo o ambiente, todos os duelos ganhos, todas as bolas que rematámos à baliza e entraram, vai ser completamente diferente e já não vai ter interferência neste jogo”, lembrou.





RTP c/Lusa