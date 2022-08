I Liga em direto. FC Famalicão - Sta. Clara

O treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, diz esperar que a sua equipa consiga aliar competência defensiva e eficácia no ataque no encontro com o Santa Clara, da quarta jornada da I Liga de futebol.



“As nossas expectativas são sempre as mesmas, competir no jogo para conseguir ganhar. O que é que espero deste Famalicão, diferente do último jogo? Manter o registo, conseguir uma defesa equilibrada e competente, de forma a mantermos a nossa baliza a zero. Foi uma boa semana de trabalho e espero que a equipa consiga marcar golos nas oportunidades que tem criado”, frisou o treinador, na antevisão da partida de domingo.





Em conferência de imprensa, Rui Pedro Silva abordou ainda o último encontro do campeonato, com o Gil Vicente, que terminou com um empate sem golos, e teceu grandes elogios à sua equipa, que, em três partidas realizadas para a I Liga, soma duas derrotas e uma igualdade, e ainda não conseguiu marcar qualquer golo.





Já o treinador Mário Silva reconhece que a “reconstrução total” do Santa Clara é o “momento mais difícil” da sua carreira, mas prometeu uma equipa “competitiva” frente ao Famalicão, na próxima jornada da I Liga de futebol.



Em declarações aos jornalistas na sala de imprensa do estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da visita ao reduto famalicense, Mário Silva salientou que a equipa açoriana “precisa de entrosamento”.



“É um desafio grande. Até hoje, posso dizer, com todos os momentos difíceis que já tive na minha carreira de treinador - na I liga é o segundo grande desafio - que [este] é o momento mais difícil na minha carreira. É a reconstrução total de uma equipa”, declarou o técnico, que, além do conjunto açoriano, já orientou o Rio Ave no principal escalão do futebol nacional.