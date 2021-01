I Liga em direto. FC Porto - Moreirense

O FC Porto, terceiro classificado, com 25 pontos, recebe este domingo, às 21:00, o Moreirense, no sétimo lugar, com 13 pontos, numa partida da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O treinador do FC Porto acredita que o Moreirense, adversário da 12.ª jornada da I Liga de futebol, não vai estar fragilizado devido à saída de César Peixoto, mas motivado, uma vez que joga frente aos 'dragões'.



Sérgio Conceição disse que preparou o jogo deste domingo com base naquilo que tem feito nos últimos jogos, ainda assim, revelou que "o mais importante é a equipa" portista.



"Tínhamos preparado este jogo, como é habitual, partindo sempre do que pode fazer a nossa equipa. Estudámos a outra equipa, tendo em conta o que César vinha fazendo. Agora, o que irá fazer a partir de agora? Não podemos controlar. Mas, mais uma vez, digo que o mais importante é a nossa equipa", frisou em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Moreirense.





Sérgio Conceição não espera um adversário mais fragilizado em virtude do momento atual do clube e salientou que o facto de qualquer equipa jogar frente ao FC Porto é sempre um pretexto para motivação extra.





Já do lado do Moreirense, a primeira surpresa surge com a saída do treinador César Peixoto, anunciada na véspera da visita ao FC Porto, em jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol.





À frente da equipa vai estar o técnico adjunto do Moreirense, Leandro Mendes, que encara com “alguma surpresa” a saída do treinador.



César Peixoto, de 40 anos, abandonou o comando técnico dos minhotos por iniciativa própria, anunciou hoje o Moreirense, sétimo classificado da I Liga, que tinha contratado o sucessor de Ricardo Soares, atual treinador do Gil Vicente, há menos de dois meses.



Mas Leandro Mendes não mostra receios e diz: "Não vou revelar a estratégia que iremos adotar, mas não vai fugir muito daquilo que temos feito. Seria um erro querer mudar em 24 horas o que quer que seja. A ideia está trabalhada. Os jogadores estão identificados com aquilo que têm de fazer e conhecem o adversário. Não duvido que amanhã [domingo] vamos dar uma boa resposta”, reforçou.



“A pressão faz parte do futebol, tanto mais na I Liga, em que há sempre uma pressão inerente ao jogo. O facto de termos vencido na última jornada não nos retira pressão nenhuma. Ela existe na mesma. Temos obrigação de chegar lá, fazer uma boa exibição e, se possível, ganhar”, observou Leandro Mendes, que orientou o treino desta manhã.



O técnico adjunto vai orientar a equipa principal do Moreirense pela terceira ocasião na condição de interino, numa série iniciada com a derrota na visita ao Benfica (3-0), da 11.ª jornada, em novembro de 2016, na transição de Pepa para Augusto Inácio.