I Liga em direto. Gil Vicente FC - SC Braga

O Gil Vicente, 11.º classificado da I Liga, com 35 pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto, com 59, em jogo da 32.ª jornada, agendado para as 20:00 deste domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

O treinador Ricardo Soares advertiu que o Gil Vicente deve estar a um "nível elevadíssimo" para ter hipóteses de derrotar o Sporting de Braga no domingo, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Após o triunfo sobre o Marítimo (1-0), que deixou a formação de Barcelos no 11.º lugar, com 35 pontos, mais cinco do que o 16.º classificado, o Boavista, em posição de ‘play-off' de permanência, o técnico gilista avisou que a "manutenção ainda não está garantida" e mostrou-se certo de que os seus pupilos vão "entrar para ganhar", frente a uma equipa com "muita qualidade".



"É um jogo difícil. Vamos jogar contra uma equipa que, em grande parte da época, foi considerada a que melhor futebol praticava em Portugal. É uma equipa bem orientada. Nos últimos jogos, o resultado final não esteve de acordo com o que tem feito ao nível exibicional. (...) Vamos encontrar um adversário extremamente difícil. Só a um nível elevadíssimo poderemos vencer", disse, na antevisão ao duelo, agendado para as 20h00.







Já o treinador Carlos Carvalhal diz que o Sporting de Braga não tem um problema físico, mas que há "situações a ultrapassar culturalmente", frisando que ainda vai a tempo de escrever "a página mais brilhante da sua história".

Para Carlos Carvalhal, existem "situações a ultrapassar culturalmente", lembrando que, nos últimos 10 anos, o Sporting de Braga tem quebrado várias vezes nas derradeiras 10 jornadas.









Na conferência de imprensa de antevisão da deslocação ao terreno do Gil Vicente, domingo, na 32.ª jornada da I Liga de futebol, o treinador abordou a série negativa da equipa nas últimas jornadas - três jogos seguidos sem ganhar e apenas duas vitórias nas últimas nove rondas.