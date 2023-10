I Liga em direto. Gil Vicente FC - SC Braga

O Gil Vicente, nono classificado com nove pontos, recebe este sábado o Sporting de Braga, quarto com 16, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

O treinador do Gil Vicente não vê um Sporting de Braga com orgulho ferido, pela derrota na Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid, e antecipa um duelo “equilibrado” entre ambos, este sábado, para a I Liga de futebol.



“Não acho que o Sporting de Braga tenha ficado com o orgulho ferido com essa derrota, pois mesmo não sendo o resultado [2-1] que queriam, terão ficado satisfeitos com a exibição. Antevejo, por isso, uma partida equilibrada, entre duas boas equipas”, disse Vítor Campelos, na projeção deste embate, da nona jornada do campeonato.



O treinador considerou que tanto a sua equipa, como a dos vizinhos bracarenses, “têm processos bem vincados, onde se identifica, facilmente, qualidade de jogo de ambas”, esperando “um jogo bem disputado, em que os detalhes podem fazer a diferença”.



“Prevejo duas equipas com olhos postos na baliza adversária. Mas preparamos bem o jogo, e creio estarem reunidas condições para um bom desafio, muito competitivo, em que tudo vamos fazer para ficar com os três pontos”, acrescentou o treinador dos barcelenses.





Questionado se a densidade competitiva que o Sporting de Braga tem de gerir, nesta fase, poderá dar alguma vantagem à sua equipa, Vítor Campelos preferiu apontar para a “qualidade do plantel” dos ‘arsenalistas.





Do lado do Braga, o treinador Artur Jorge apela à “maturidade profissional” dos jogadores na transição da 'Champions' para a deslocação do Sporting de Braga ao terreno do Gil Vicente, este sábado, da nona jornada da I Liga de futebol.



O Sporting de Braga viu, na terça-feira, na ‘Pedreira’, o Real Madrid quebrar o ciclo de cinco vitórias consecutivas (derrota por 2-1), mas, apesar da “desilusão com o resultado”, a “exibição foi muito positiva” e o técnico retirou “coisas muito boas: o compromisso, o empenho, a qualidade da equipa no jogo jogado e a entrega dos jogadores”.



As equipas costumam sentir dificuldades nos jogos a seguir às competições europeias, como aliás no último jogo do campeonato dos bracarenses, com o Rio Ave, que se seguiu à deslocação ao terreno do Union Berlim (vitória por 3-2), e que ganharam com uma reviravolta já nos descontos (2-1).



Artur Jorge apelou, por isso, à “maturidade profissional” dos jogadores para lidarem com estas transições de provas.





RTP c/Lusa