I Liga em direto. Gil Vicente - Vitória SC

O Gil Vicente, 13.º classificado da I Liga, com cinco pontos, recebe este domingo o Vitória de Guimarães, oitavo, com sete, em jogo da sexta jornada, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador Rui Almeida afirmou que o Gil Vicente deve "mandar" frente a um Vitória de Guimarães "forte", num duelo minhoto que deve ser "sentido", a contar para a sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Apesar das recentes derrotas nos terrenos de FC Porto (1-0) e de Sporting (3-1), em "dois jogos de grau de dificuldade altíssima", o técnico frisou que o plantel gilista está a "assimilar as suas ideias e a colocá-las em prática", com jogadores preparados para dominarem a partida de domingo, frente a outro conjunto do Minho.







Do lado do Vitória de Guimarães, o treinador João Henriques frisou que a sua equipa quer iniciar um "ciclo positivo" de resultados em Barcelos, com um triunfo no reduto do Gil Vicente, para a sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Insatisfeito com a derrota caseira na receção ao Sporting de Braga (1-0), na jornada anterior, o ‘timoneiro' vimaranense disse que os seus jogadores não querem "acumular situações que não são favoráveis", tendo alertado para a necessidade do regresso aos triunfos, no domingo.







Os defesas Sacko, Abdul Mumin e Gideon Mensah regressaram à convocatória do Vitória de Guimarães para o jogo com o Gil Vicente, da sexta jornada da I Liga de futebol, após terem recuperado da infeção pelo novo coronavírus.