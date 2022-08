I liga em direto. Marítimo- Portimonense

O Marítimo, 18.º e último classificado da I Liga, ainda sem pontos, recebe o Portimonense, um dos terceiros classificados, com seis, este sábado, em jogo marcado para o Estádio do Marítimo, no Funchal, às 15.30, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.

O treinador do Marítimo disse que quanto mais harmonia e confiança existir dentro da estrutura da equipa madeirense da I Liga de futebol, mais forte estará o conjunto para “superar as dificuldades e os momentos menos bons”.



O treinador ‘verde-rubro’ afasta a hipótese de instabilidade na equipa devido aos conflitos entre clube e sociedade anónima desportiva (SAD), admitindo que pede aos jogadores que não vejam o que sai nas redes sociais e nas notícias.



“Obviamente, que quanto mais harmonia e confiança existir entre todos, naturalmente, estaremos mais fortes para conseguir superar as dificuldades e os momentos menos bons que acontecem”, afirmou Vasco Seabra na conferência de antevisão à receção ao Portimonense.



Na segunda-feira, o presidente do Marítimo, Rui Fontes, revelou a intenção de destituir a SAD, liderada por João Luís, em declarações ao Diário de Notícias da Madeira.



No dia seguinte, o emblema insular publicou um comunicado em que anunciou que os dois dirigentes “estão em sintonia e total convergência”, em prol dos interesses do clube.







Já o treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, assegurou que a sua equipa não está adormecida perante o mau arranque do Marítimo, adversário dos algarvios na quarta jornada da I Liga de futebol.





“O Marítimo tem um conjunto de jogadores de valia, portanto, não estamos adormecidos com os maus resultados que tiveram até agora. Antes pelo contrário, estamos muito alerta, sabemos que vão tentar dar uma resposta ao nível do que de melhor sabem fazer”, afirmou o técnico, na antevisão da deslocação à casa dos madeirenses, que somam três derrotas em três jogos.O treinador do Portimonense antecipou uma “tarefa difícil”, acrescentando que respeita “muito os profissionais que estão do outro lado” e que os algarvios vão “competir e brigar pelos pontos”.“Nós não temos outra postura. Podemos não conseguir [pontuar], mas a nossa obrigação é sempre essa: dar o nosso máximo na busca dos pontos em disputa”, disse.