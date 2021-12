I Liga em Direto. Moreirense - Portimonense

O Moreirense, 17.º e penúltimo colocado, com nove pontos, recebe o Portimonense, sétimo, com 20, este domingo, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em jogo da 14.ª jornada da I Liga, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

O recém-chegado treinador Lito Vidigal desejou hoje que os futebolistas e associados do Moreirense criem uma “fusão muito grande”, na véspera da receção ao Portimonense, em partida da 14.ª jornada da I Liga.





“O Moreirense tem identidade própria e vai um pouco ao encontro da mentalidade do presidente e da cultura das pessoas de Moreira de Cónegos. Ou seja, é um clube organizado, solidário e trabalhador. Quero e estou a trabalhar com os atletas para lhes passar um pouco essa identidade. Temos de representar o Moreirense, mas também as pessoas de Moreira de Cónegos”, observou o técnico, em conferência de imprensa.





Já o treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, considerou que a mudança de treinador no Moreirense coloca uma “dificuldade acrescida” para a partida deste domingo, em casa dos minhotos, relativa à 14.ª jornada da I Liga de futebol.



“Vai ser uma partida difícil, contra um Moreirense recheado de bons valores e que tem agora um tónico, com uma mudança de treinador. Certamente todos estão a querer mostrar-se ao novo treinador e, como tal, esperamos todas essas dificuldades”, referiu o técnico, na antevisão à partida.



Paulo Sérgio antecipou uma “dificuldade acrescida” para os algarvios face à mudança de treinador no adversário, em que Lito Vidigal sucedeu a João Henriques e fará a sua estreia no encontro de hoje.