I Liga em direto. Portimonense - CD Nacional

A partida entre Portimonense, 18.º e último classificado com quatro pontos, e Nacional, sétimo com 10 realiza-se este domingo no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Gustavo Correia (Porto).

O treinador do Portimonense, último classificado da I Liga de futebol, disse hoje que a sua equipa vai procurar uma vitória "fundamental" na receção de domingo ao Nacional, em jogo da oitava jornada da prova.



"É fundamental somar três pontos neste fim de semana. É com essa atitude e mentalidade que temos preparado toda a semana, à procura de sermos mais competentes e somar uma vitória. É aquilo que desejamos", referiu Paulo Sérgio, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.



A equipa algarvia soma quatro derrotas consecutivas em jogos oficiais, três na I Liga e uma para a Taça de Portugal, tendo sido eliminado na semana passada de forma surpreendente por uma equipa do terceiro escalão, a União de Leiria (Campeonato de Portugal).