I Liga em direto. Portimonense - Estoril Praia

Portimonense, 12.º classificado, com oito pontos, e Estoril Praia, 18.º e último, com quatro, defrontam-se este sábado, às 15:30, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.

O treinador do Portimonense disse que a sua equipa está confiante para a receção de sábado ao Estoril Praia, mas com todo o respeito pelo adversário, 18.º e último classificado da I Liga portuguesa de futebol.



“Debruçámo-nos sobre tudo o que tem estado a ser feito com o Vasco [Seabra, treinador do Estoril Praia há um mês] e as coisas estão bastante identificadas. Já fizemos o nosso trabalho de casa, preparámo-nos para aquilo que o jogo vai oferecer e estamos confiantes, mas com todo o respeito pelo adversário. A classificação [do Estoril Praia] não me diz rigorosamente nada neste momento”, afirmou Paulo Sérgio.





Em conferência de imprensa, o treinador sustentou que o Portimonense tem “um propósito” para o encontro da nona jornada com os estorilistas: “Conseguirmos provar que estamos a crescer como equipa e conseguir fazê-lo através de um bom resultado".





Após a vitória da semana passada sobre o Sporting da Covilhã (4-1), para a Taça de Portugal, Paulo Sérgio lembrou que “é sempre melhor trabalhar em cima de vitórias do que o contrário”, recusando porém “qualquer tipo de adormecimento”.





Já o treinador do Estoril Praia, Vasco Seabra, reiterou a "confiança" nos seus jogadores numa I Liga de futebol que considera "um campeonato extremamente competitivo e difícil", ambicionando a vitória sobre o Portimonense, na nona jornada da prova.



Na antevisão ao encontro frente ao Portimonense, o técnico mostrou ambição de vencer e tirar a equipa da última posição com uma prestação segura e concentrada, evitando perder pontos nos minutos finais, como tem sido recorrente em anteriores ocasiões.



Vasco Seabra considera, ainda assim, que esse será um momento do jogo a ter em atenção como qualquer outro e que não deve ser encarado de forma especial.



"Se o Estoril tivesse sofrido golos nos primeiros dez minutos de cada jogo e perdido por dois ou três golos de diferença, ninguém falaria dos últimos minutos. O que sentimos é que estamos num campeonato extremamente competitivo e difícil e temos confiança nos nossos jogadores e eles no processo. Portanto, os últimos momentos do jogo são iguais aos primeiros", assinalou o técnico.



Vasco Seabra não esconde a posição difícil em que o Estoril Praia se encontra, mas não demonstrou intranquilidade, apontando ao longo trajeto que ainda terá pela frente na I Liga, que permitirá recuperar posições e cimentar a equipa em lugares mais tranquilos.