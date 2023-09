I Liga em direto. Portimonense - Estrela

O Portimonense, que soma um ponto, e o Estrela da Amadora, com três, defrontam-se no sábado, às 18.00, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Bruno Vieira, da Associação de Futebol de Lisboa.

O treinador do Portimonense considera que a receção este sábado ao Estrela da Amadora, da quarta ronda da I Liga portuguesa de futebol, será “uma luta terrível por cada metro de terreno”.



Na antevisão à partida frente aos ‘tricolores’, Paulo Sérgio começou por assinalar que o empate (1-1) em Arouca na última jornada, depois de duas derrotas pesadas, “foi um ponto importante para quebrar um ciclo negativo”.



“Espero que tenhamos conseguido crescer ao longo da semana e que amanhã [sábado] estejamos ainda mais competitivos, que consigamos fazer ainda melhor. Esse é o caminho que preconizamos e, para isso, é preciso muita humildade, pés no chão, reconhecer o potencial do nosso adversário e saber que vai ser uma luta terrível por cada metro de terreno, porque reconheço competência naquilo que o Estrela da Amadora vem fazendo”, prosseguiu.





O técnico reconheceu que os algarvios se apresentaram “com índices competitivos muito baixos, com muito pouca agressividade, com muita pouca responsabilidade sem bola” nas derrotas perante Gil Vicente (5-0) e Boavista (4-1).





Do lado adversário, o segundo duelo da época entre Portimonense e Estrela da Amadora, da quarta jornada da I Liga de futebol, vai ser muito diferente do primeiro, para a Taça da Liga, considera o treinador dos ‘tricolores’, Sérgio Vieira.



No encontro que marcou o arranque oficial da época 2023/24 das duas equipas, para a primeira fase da Taça da Liga, em 23 de julho, o Portimonense levou a melhor contra os amadorenses, por 3-1, sendo a única vitória dos algarvios até agora, em cinco partidas.



“Esse jogo foi bem lá atrás, só com duas semanas de trabalho, e naturalmente que há muita coisa a ser corrigida. Nem pode ser considerado um jogo oficial para nós, de uma forma racional. Agora sim, já com mais semanas, temos de olhar verdadeiramente e perceber, até agora, o que foi adquirido, assimilado e o que temos de melhorar. Temos de nos focar nos processos, em vez de nos resultados, posição na tabela ou o nome do adversário”, assumiu o treinador, em conferência de imprensa de antevisão da partida.



Desse jogo para cá, com o ‘mercado’ ativo e o campeonato já a decorrer, o técnico do Estrela da Amadora notou muitas diferenças nos dois conjuntos, “quer a nível de rigor nos diferentes momentos do jogo, quer a nível de jogadores”, elogiando o adversário.