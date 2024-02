I Liga em direto. Portimonense - FC Arouca

Portimonense, 11.º classificado, com 21 pontos, e Arouca, nono, com 22, defrontam-se este sábado, às 15:30, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de David Rafael Silva, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador do Portimonense disse que a sua equipa “não se pode dar ao luxo” de relaxar na I Liga de futebol, prometendo concentração para bater o Arouca no sábado, na abertura da 20.ª ronda da prova.



Depois da vitória da jornada anterior frente ao Boavista (4-1), que se seguiu a uma derrota caseira com o Gil Vicente (0-2), Paulo Sérgio admitiu que “a imaturidade da equipa leva a estas performances tão desencontradas” e que o crescimento que deseja para a sua formação “não acontece num estalar de dedos”.



“Parece que, por vezes, quando as coisas correm bem, há uma tendência para algum relaxamento, digamos assim. E debaixo de pressão, a equipa reage com caráter e com atitude. Falámos sobre isso durante a semana, porque, de facto, para descolar dos lugares que ninguém quer na classificação não se pode fazer um resultado bom, um resultado mau, um resultado bom, um resultado mau, porque anda-se sempre ali em zona vermelha”, realçou o treinador do Portimonense.



Paulo Sérgio vincou que a sua equipa “não se pode dar ao luxo de qualquer tipo de relaxamento ou vaidades” e que “tem de trabalhar do primeiro ao último minuto para conseguir os resultados” pretendidos numa I Liga em que, na metade inferior da tabela, “está tudo muito embrulhado”.





Por isso, “concentração, foco e atitude” são as armas que o Portimonense terá de colocar em campo na receção de sábado ao Arouca, que na ronda anterior goleou o Vizela (5-0).





Do lado do FC Arouca o treinador, Daniel Sousa, mostrou-se satisfeito com os reforços Robson Bambu e Uladzislau Marozau, revelando que já se treinaram e estão disponíveis para defrontar o Portimonense, na 20.ª jornada da I Liga de futebol.



O técnico abordou o mercado de transferências, em que a azáfama do último dia de janeiro - além das duas contratações, registaram-se as saídas de Rafael Fernandes e André Bukia - contrastou com a falta de movimento até então, quando apenas Hamache havia sido a única entrada.



"Estes mercados são para fazer reajustes, por vezes decisões estratégicas sobre o futuro do clube. Essas decisões ultrapassam também as necessidades imediatas, mas quem vem está para acrescentar. Depois, há situações em que chegam ofertas irrecusáveis e as coisas têm de estar precavidas.





Continuo satisfeito com o plantel, só não com as lesões", reiterou, em conferência de imprensa de antevisão à deslocação ao terreno dos algarvios.





RTP c/Lusa