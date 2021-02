I Liga em direto. Portimonense - Gil Vicente

O Portimonense 15.º classificado, com 16 pontos, recebe o Gil Vicente, 14.º, em igualdade pontual, este domingo, às 15:00, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação de futebol do Porto.

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, pediu à equipa “coragem e confiança nas suas potencialidades” para discutir os pontos na receção ao Gil Vicente, este domingo, na 19.ª jornada da I Liga de futebol.



“Sabemos do nosso potencial e temos de ter a confiança e a coragem para brigar pelos três pontos, sabendo das dificuldades que vamos ter com um adversário com qualidade”, disse o técnico na antevisão à partida.



O treinador dos algarvios crê que o Gil Vicente também vai enfrentar o Portimonense a pensar nos pontos, “uma equipa com qualidade que tem variado a sua estratégia de jogar, nomeadamente ao nível da defesa, ao apresentar soluções diferentes”.



“Além disso, tem uma equipa compacta, com bons jogadores, uma frente de ataque rápida e muito criativa, e vai ser uma briga intensa, uma briga boa pelos pontos, para a qual nos preparámo”, sublinhou.





Segundo Paulo Sérgio, os jogadores contratados em janeiro – Ewerton, Bruno Moreira, Poha e Nakamura - reforçaram alguns dos setores deficitários da equipa, aumentando “a melhoria significativa da qualidade do treino”.





Já o treinador da equipa visitante, Ricardo Soares, na antevisão à deslocação ao terreno do Portimonense, refere a importância do Gil Vicente conquistar pontos para "fazer uma época tranquila".



A equipa de Barcelos vem de uma derrota caseira diante do líder Sporting (2-1), depois de ter estado a vencer até perto do fim, sendo que, nas últimas sete jornadas, registou apenas uma vitória e um empate, tendo sido derrotada em cinco ocasiões.



"Ninguém gosta de perder, mas se há derrotas de que podemos tirar coisas positivas, claramente foi esta. Fizemos um bom jogo, os jogadores têm noção disso, sabem do poder do adversário e isso traz-nos alguma confiança", afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida com os algarvios.



O Gil Vicente tem apenas mais três pontos do que o último classificado (Farense, que tem menos um jogo) e o técnico frisou que "é importante ganhar e conquistar pontos" para a equipa dar "o tal salto para fazer uma época tranquila".



O técnico salientou que "há ciclos difíceis nas equipas que lutam pela manutenção", lembrando ter jogado com quatro das seis primeiras classificadas nas últimas jornadas: Sporting, FC Porto, Sporting de Braga e Paços de Ferreira.