I Liga em direto. Portimonense - Tondela

O Portimonense, 13.º classificado, com 20 pontos, recebe o Tondela, nono, com 24, este sábado, às 15h30, no Estádio Municipal de Portimão, em jogo da 22.ª jornada da I Liga.

Um jogo em que o treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, pede aos jogadores competência e "soluções para encontrar o caminho da baliza", a fim de vencer na receção ao Tondela, no sábado, na 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“Temos de continuar a ser uma equipa assertiva no que são as nossas potencialidades e capacidades de circulação e no momento da perda [da bola], mas temos de encontrar soluções para procurar o golo, porque são os golos que dão pontos”, disse o treinador, em conferência de imprensa.



Na antevisão à partida da 22.ª ronda do campeonato, o técnico indicou que o trabalho efetuado durante a semana incidiu sobre “as dificuldades que a equipa enfrentou com o Marítimo [0-0], em encontrar os caminhos para a baliza”.



“Vamos agora defrontar uma equipa muito competente e bem organizada, mas temos de encontrar o caminho da baliza, o que não conseguimos no jogo anterior”, apontou.



Na opinião de Paulo Sérgio, o Tondela, além da sua organização, é uma equipa “muito perigosa em transição, com bons executantes”.



“Reconhecemos as capacidades que o Tondela apresenta em termos de organização, sendo uma equipa que sabe o que faz no terreno, muito bem organizada e para a qual temos de estar preparados”, destacou.



Para o técnico dos algarvios, o Portimonense parte para o jogo com um objetivo bem definido: “Trabalhar muito na busca dos três pontos”.







Já o treinador Pako Ayestarán admite que o Tondela vai “encontrar muitas dificuldades” em casa do Portimonense, em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol, e que, por isso, terá “de estar a 100%”.

Com “a intenção de ganhar sempre presente”, a equipa beirã ruma a Portimão consciente de que “é difícil, mas sempre com a mesma intenção” de conseguir os três pontos, a fim de assegurar o quanto antes a manutenção na I Liga de futebol.







“Vamos encontrar muitas dificuldades e temos de estar a 100%. Temos de ser capazes de superar as dificuldades, e vamos ter muitas durante o jogo, momentos em que espero sermos capazes de controlar o jogo e momentos em que o Portimonense nos vai ‘apertar’”, advertiu Pako Ayestarán.Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, pelas 15:30, no Estádio Municipal de Portimão, o técnico espanhol considerou o Portimonense uma “equipa proativa” e que “é capaz de colocar o adversário a jogar no seu próprio campo”.“Esperamos que isso não aconteça amanhã [sábado] (…) Cada vez mais, cada ponto é mais importante para nós, está tudo muito perto, e vai ser muito difícil até ao final. Todos sabemos o que está em jogo e todos temos a responsabilidade de ‘sacar’ estes jogos que estão pela frente”, reconheceu.