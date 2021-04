I Liga em direto. Rio Ave FC - SC Braga

O Rio Ave, 12.º classificado, com 28 pontos, recebe este sábado o Sporting de Braga, quarto, com 54 pontos, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol de Braga.

O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, prometeu uma equipa a jogar “no limite das suas capacidades” no duelo de sábado com o Sporting de Braga, da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



A formação vila-condense não vence há quatro jogos [três empates e uma derrota], mas o técnico acredita que o grupo está à altura de mudar essa sequência na receção ao adversário minhoto se mantiver a "união".





"Espero um Rio Ave que possa jogar no limite das suas capacidades e que seja fiel ao plano de jogo que definimos e que nos pode aproximar de vencer o jogo. A mensagem passada é que temos de estar a 100%. Não é altura de só dar 99%. Para isso, todos temos de estar unidos em torno desse propósito", disse Miguel Cardoso.





Já o treinador Carlos Carvalhal disse que o Sporting de Braga vai voltar a ser "reativo e agressivo" já na deslocação ao terreno do Rio Ave, no sábado, na 27.ª jornada da I Liga de futebol.



Nas últimas quatro jornadas, o Sporting de Braga apenas ganhou um jogo (2-1, fora, ao Farense), no pior ciclo da temporada, e vem de um empate caseiro diante do Belenenses SAD (1-1), no fim do qual o técnico apontou a necessidade da equipa ser mais proativa.



Apesar disso, o treinador disse não estar preocupado com esta fase e frisou estar "extremamente satisfeito com os jogadores, com o clube e com o percurso feito até ao momento".