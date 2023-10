I Liga em direto. Rio Ave FC - SC Farense

O Rio Ave, 17.º classificado com cinco pontos, recebe este domingo o Farense, 13.º com sete, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.

O treinador do Rio Ave considera que a sua equipa “merece” quebrar um ciclo de oito jogos sem vencer, prometendo uma “reação” na receção deste domingo ao Farense, da nona jornada da I Liga de futebol.



“Queremos reagir e mostrar grande vontade de ganhar e dar um sinal de claro do que merecemos há algum tempo ter uma vitória, subir na tabela e mudar a perceção das coisas. Vencendo um jogo tudo muda”, disse Luís Freire, na antevisão da partida.





A formação vila-condense vem de quatro derrotas seguidas [três para o campeonato e uma para Taça da Portugal], mas apesar desses resultados negativos, o treinador aponta que os seus jogadores “têm feito coisas boas e mostrado empenho, caráter e resiliência”.





Já o treinador do Farense refere que a sua equipa tem de “engolir” a eliminação da Taça de Portugal para encarar a visita de domingo ao Rio Ave, para a nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“São jogos e provas completamente distintas, ou seja, taça é taça, sucedendo muitas vezes este tipo de situações. É claro que fomos eliminados e não o queríamos. Mas tivemos dois dias para pensar naquilo que fizemos e depois todos os outros para prepararmos o próximo jogo”, disse José Mota, na antevisão à partida em Vila do Conde.



O Farense perdeu no terreno do Länk Vilaverdense, por 3-2, e foi uma das equipas da I Liga derrotadas na terceira eliminatória da Taça de Portugal, à semelhança do Rio Ave, batido pelo Torreense (2-1).



“Para nós, o que nos interessa, no que estamos concentrados e temos trabalhado é sobre o Rio Ave, um adversário do ‘nosso’ campeonato, se calhar com os mesmos objetivos e que também teve as mesmas desilusões, ao ser eliminado da Taça de Portugal, também por uma equipa da II Liga”, sublinhou o técnico do Farense.





RTP c/Lusa