I Liga em direto. Rio Ave - Moreirense

O Rio Ave, oitavo classificado, com seis pontos, recebe este sábado o Moreirense, quinto, com oito. um jogo que terá arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.

O treinador Mário Silva pretende que o Rio Ave "dê sequência à vitória” conquistada frente ao Farense, mas “melhore a exibição" na partida deste sábado, frente ao Moreirense, da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.





Na ronda anterior, o conjunto dos vila-condense conseguiu o primeiro triunfo nesta edição do campeonato, vencendo o Farense (1-0), num jogo em que o treinador reconheceu que, a nível exibicional, a prestação poderia ter sido melhor.





Já o técnico adjunto do Moreirense garantiu uma equipa estável no jogo com o Rio Ave, da sexta jornada da I Liga de futebol, apesar da ausência do treinador Ricardo Soares, infetado pelo novo coronavírus.