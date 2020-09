I Liga em Direto. Santa Clara - CS Maritimo

A jornada inaugural da Liga portuguesa de futebol prossegue este domingo com mais três partidas, com realce para o embate insular entre Santa Clara e Marítimo, que assinala o regresso da I Liga aos Açores depois da retoma da competição.

O Santa Clara teve de disputar os jogos que lhe restavam como anfitrão da edição passada no continente, tendo como 'casa' a Cidade do Futebol, devido à pandemia covid-19, mas isso não impediu a equipa de realizar a sua melhor prestação de sempre na prova, mantendo-se na primeira divisão e preparando-se para disputar o terceiro campeonato consecutivo, o que sucede pela primeira vez no seu historial.



Enquanto os açorianos tentam repetir a excelente época passada, pela frente surge um conjunto que tenta voltar a lutar pelos lugares de acesso às competições europeias, depois de no campenato findo ter lutado para escapar à descida de divisão.



Além deste jogo, a ronda inaugural prossegue com os embates entre o Moreirense e o regressado Farense – os algarvios voltam ao escalão maior 18 anos depois – e entre o Tondela e o Rio Ave.