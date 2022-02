I Liga em Direto. SL Benfica - CD Santa Clara

O Benfica recebe o Santa Clara no sábado, às 18:00, em partida da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio da Luz, com arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa).

O treinador do Benfica disse na conferência de imprensa de antecipação ao jogo com o Santa Clara que o que “importava” para os ‘encarnados’ no FC Porto-Sporting, da I Liga de futebol, era que ambos perdessem, mas quer a sua equipa centrada apenas em vencer o Santa Clara.





Não perdeream, mas também não ganharam, um resultado que pode dar ao Benfica a oportunidade de encurtar a distância, em dois pontos, para os principais rivais.



“As equipas do Mário Silva, normalmente, gostam de gerir o jogo com posse de bola. Portanto, esperamos um jogo com um índice de dificuldade grande, porque também reconhecemos qualidade coletiva e individual ao Santa Clara”, analisou Veríssimo.





Já o treinador Mário Silva promete um Santa Clara igual a si próprio no jogo de sábado frente ao Benfica, alertando para o “poderio” ofensivo das ‘águias’, mas destacando que a I Liga de futebol está mais equilibrada.



“Vamos ser iguais a nós próprios e àquilo que temos vindo a ser ao longo deste tempo. Ambiciosos como sempre. Sabemos que vai ser um jogo de grau de dificuldade elevado, mas à semelhança de todos os jogos da I Liga”, afirmou o técnico.



Para o treinador, “tem sido notório que os jogos” da I Liga “têm sido todos muito competitivos e muito equilibrados”, antevendo o encontro “muito disputado” com as ‘águias’.



“Quando se joga com os ‘grandes’ diz-se, muitas vezes, que não são jogos do nosso campeonato. Eu não concordo, sou sincero. Acho que, nos dias que correm, existe cada vez mais equilíbrio, mais competência das equipas chamadas ‘pequenas’ e, por isso, os resultados que vemos não são surpreendentes”, declarou.



Afirmando que o Santa Clara vai partir para o jogo para “ganhar”, Mário Silva ressalvou que o Benfica “também vai fazer tudo para vencer”, acreditando que o ‘clássico’ entre Sporting e FC Porto, na sexta-feira, vai “mexer” com o encontro da Luz.







Para Nelson Veríssimo o importante agora é focar a equipa no jogo deste sábado e conquistar três pontos para dar sequência à vitória realizaram em Tondela.O técnico foi questionado sobre o 'clássico' mas preferiu focar o discurso na sua equipa, aproveitando para lembrar que, apesar da boa resposta dada frente ao Tondela, ainda há “coisas para ser melhoradas” na sua equipa.“Se no passado nem tudo estava errado quando os resultados não apareciam, da mesma forma, agora, com o jogo com o Tondela, para além do resultado e da exibição, nem tudo está certo. Temos de ter consciência de que há coisas no processo de evolução da equipa que têm de ser melhoradas, tanto no aspeto ofensivo como defensivo”, lembrou o treinador.Até porque o Benfica vai defrontar “um Santa Clara com qualidade” e não pode “esquecer dos confrontos que tiveram com os rivais diretos”, dos quais “saíram vitoriosos”, nomeadamente frente ao Sporting (3-2), no campeonato, e frente ao FC Porto (3-1) na Taça da Liga.