I Liga em Direto. Sporting - Boavista

O Sporting recebe o Boavista este sábado, no Estádio José Alvalade, em encontro da 14.ª jornada a I Liga portuguesa de futebol com início marcado para as 20:30 e arbitragem de Nuno Almeida (AF Algarve).

O Sporting vai procurar hoje a nona vitória consecutiva na Liga portuguesa de futebol na receção ao Boavista, em jogo da 14.ª jornada, de modo a colocar pressão nos principais adversários, que só entram em campo no domingo.



Os ‘leões’, que no campeonato somam 11 vitórias e dois empates, perderam a meio da semana na visita ao Ajax, por 4-2, no último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, numa partida em que o técnico Rúben Amorim recorreu aos jogadores menos utilizados, pois o ‘passaporte’ para os oitavos de final já estava garantido.



Com Paulinho castigado e infetado com o novo coronavírus, e Rúben Vinagre, Jovane Cabral, Palhinha e Feddal lesionados, a presença do defesa-central Coates é uma incógnita, estando o jogador prestes a regressar à competição, depois de ter testado positivo ao Sars-CoV-2 no início do mês.



O Sporting entra na jornada com 35 pontos, os mesmos do líder FC Porto e mais quatro do que o Benfica, equipa que bateu na jornada anterior. Os principais adversários do campeão nacional apenas entram em campo no domingo, com os ‘leões’ a procurarem entrar a ganhar para colocarem pressão nos rivais.