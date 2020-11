I Liga em direto. Sporting CP - Moreirense FC

O Sporting procura este sábado consolidar a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Moreirense.

Os ‘leões', com 19 pontos e apenas um empate cedido até agora, têm novo teste à invencibilidade, no Estádio de Alvalade (20:30), diante de um Moreirense que ocupa o 11.º lugar, com oito, e que recentemente trocou de treinador, com César Peixoto a render Ricardo Soares.



Em caso de triunfo, a formação comandada por Rúben Amorim aumenta para sete pontos a vantagem sobre Sporting de Braga e Benfica, que dividem o segundo posto, com 15, e que jogam no domingo e na segunda-feira, respetivamente.